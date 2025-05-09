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14:57, 9 мая 2025Россия

Путин высказался о живущих за рубежом ветеранах ВОВ

Путин: Где бы ветераны ни жили, они для нас всегда свои и родные
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Никита Гольцов / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ), живущих за рубежом. Его цитирует ТАСС

На приеме в честь глав делегаций, прибывших в Москву на День Победы, он заявил, что российский народ преклоняется перед поколением, защитившим Родину от фашистов.

Путин добавил, что где бы сейчас ни жили ветераны, на каком бы языке ни говорили, они для россиян всегда останутся своими и родными. «Мы одна большая семья победителей», — заключил он.

Парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны, состоялся в Москве 9 мая. Лидеры почти 30 государств присоединились к Путину на мероприятии.

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