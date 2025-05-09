В Одессе сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому

Страна.ua: Неизвестные сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому

Неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе в ночь на 9 мая. Как сообщает украинское издание «Страна», была сорвана памятная табличка, что видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале интернет-газеты.

Инцидент произошел накануне Дня Победы. По состоянию на утро 9 мая власти города и полиция официальных заявлений не делали.

Весной 1944 года войска под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу в ходе успешного наступления 3-го Украинского фронта. Наступательная операция стала частью серии крупных побед Красной армии на юге, завершив освобождение города от немецко-румынской оккупации.