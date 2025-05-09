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11:54, 9 мая 2025Бывший СССР

В Одессе сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому

Страна.ua: Неизвестные сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе в ночь на 9 мая. Как сообщает украинское издание «Страна», была сорвана памятная табличка, что видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале интернет-газеты.

Инцидент произошел накануне Дня Победы. По состоянию на утро 9 мая власти города и полиция официальных заявлений не делали.

Весной 1944 года войска под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу в ходе успешного наступления 3-го Украинского фронта. Наступательная операция стала частью серии крупных побед Красной армии на юге, завершив освобождение города от немецко-румынской оккупации.

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