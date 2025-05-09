В России начался первый парад Победы

Во Владивостоке начался парад Победы

Во Владивостоке начинается парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Парадные расчеты уже выстроились на центральной улице города. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил всех жителей и гостей региона с Днем Победы. После торжественного смотра во Владивостоке впервые с 2022 года в очном формате состоится шествие «Бессмертного полка».

Главный парад страны начнется в 10:00 в Москве. Его гостями будут лидеры 27 государств. Особое место в составе парадных расчетов займут участники специальной военной операции (СВО) на Украине.