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03:01, 9 мая 2025Россия

В России начался первый парад Победы

Во Владивостоке начался парад Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке начинается парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Парадные расчеты уже выстроились на центральной улице города. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил всех жителей и гостей региона с Днем Победы. После торжественного смотра во Владивостоке впервые с 2022 года в очном формате состоится шествие «Бессмертного полка».

Главный парад страны начнется в 10:00 в Москве. Его гостями будут лидеры 27 государств. Особое место в составе парадных расчетов займут участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

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