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14:24, 9 мая 2025Экономика

Вокзал Донецка впервые за 11 лет принял поезд

Вокзал Донецка начал принимать поезда впервые с 2014 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Железнодорожный вокзал в Донецке впервые с 2014 года начал принимать поезда. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня впервые проехала из Макеевки в Донецк на электричке. Цена билета — 28 рублей. Очень удобно. Слава Богу, все налаживается», — поделилась одна из пассажирок электрички, Людмила Стиневич.

Отмечается, что в 2014 году вокзал перестал работать из-за боевых действий, развернувшихся в Донбассе. Уточняется, что после приостановки движения поездов работники продолжали выполнять свои обязанности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о помощи столицы в восстановлении Донецка и Луганска.

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