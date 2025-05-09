Вокзал Донецка впервые за 11 лет принял поезд

Вокзал Донецка начал принимать поезда впервые с 2014 года

Железнодорожный вокзал в Донецке впервые с 2014 года начал принимать поезда. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня впервые проехала из Макеевки в Донецк на электричке. Цена билета — 28 рублей. Очень удобно. Слава Богу, все налаживается», — поделилась одна из пассажирок электрички, Людмила Стиневич.

Отмечается, что в 2014 году вокзал перестал работать из-за боевых действий, развернувшихся в Донбассе. Уточняется, что после приостановки движения поездов работники продолжали выполнять свои обязанности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о помощи столицы в восстановлении Донецка и Луганска.