«Теперь понимаю, почему их боится НАТО». Иностранцы засматриваются мемами о жизни в России. Что удивляет их больше всего?

«Лента.ру»: Мемы о суровой жизни в России популярны у иностранцев в соцсетях

Если иностранец познакомится с российской действительностью не через туризм и влоги о путешествиях, а с помощью роликов в соцсетях, то он неизбежно придет к выводу: Россия — не для новичков. Именно такой комментарий чаще всего оставляют зарубежные пользователи сети под юмористическими видео о буднях в России. Обычно такие ролики изображают русских как безбашенных экстремалов или невозмутимых стоиков, а саму страну — как неиссякаемый источник всякого рода опасных, вызывающих оторопь, но в то же время забавных курьезов, какие сложно представить себе в другой точке света. И хотя этот тренд, вобравший в себя главные стереотипы о России, вовсе не нов, он продолжает собирать миллионы просмотров в соцсетях, пользуясь популярностью у аудитории из разных стран. Феномен мемов о непостижимой и слегка безумной российской действительности — в материале «Ленты.ру».

Россия — это стиль жизни пользователь сети

«Самое русское из всего, что я видела»

Январь. Центр Петербурга. Набережная Фонтанки. В покрытой льдом реке — полузатонувшая машина. Мужчина, сидящий на ней, держит за руку своего товарища, помогая ему удержаться в морозной воде. Тем временем их спутница в шубе и на каблуках спокойно вылезает на лед и уходит восвояси. «Русские женщины вот такие», — с этой подписью видео выложили в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где оно набрало больше четырех миллионов просмотров.

«Ее шуба, вероятно, была сильно тяжелой, а она даже не уронила ее», «Российские женщины именно такие, они всегда элегантные, даже в подобных ситуациях», «Меня не нужно защищать, я русская», «Она поднялась как королева, сама спасла себя, в шубе и все такое», — восхитились попавшей в аварию россиянкой англоязычные комментаторы. А кто-то в шутку заявил, что именно так и рождаются российские женщины.

Кажется, это самое русское из всего, что я когда-либо видела пользовательница Instagram

Попавшая в аварию в Санкт-Петербурге девушка удивила иностранных пользователей сети тем, что сама выбралась из реки по льду Кадр: «Фонтанка.Ру»

Ролики с россиянками, подтверждающими слова поэта Некрасова о женщине, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», вообще популярны в мемах о суровой жизни в России. В марте среди иностранцев стало вирусным видео с метеорологом на Новой Земле, которая криком прогнала со станции ни много ни мало белого медведя. «Ты задолбал. Ушел отсюда!» — строго отчитала она хищника, после чего тот развернулся и пошел прочь. «В этом видео есть все, что вам нужно знать о женщинах в России», — пришли к выводу в комментариях.

В целом классическая формула идеального мема о безумной жизни в России обычно соответствует главным шуточным стереотипам о стране. Такое видео почти всегда снято зимой, включает в себя экстремальную ситуацию, иногда — диких животных вроде медведей, волков или тигров и непременно демонстрирует поведение, вопиюще выходящее за рамки обыденности. Так, недавно в Instagram узнали, что мужчинам в России ничего не стоит в 34-градусный мороз выйти разбираться с машиной в одной майке и шортах, как сделал водитель на Крайнем Севере.

Пляжный наряд дальнобойщика, дополненный солнечными очками, и неторопливые манеры на фоне пейзажа, от которого веет хрустким морозом, заставили зарубежных пользователей сети заявить: русские слеплены из другого теста. В то же время некоторые комментаторы с иронией заявили, что видео их слегка разочаровало: они так привыкли к безумным поступкам жителей России, что ожидали от героя ролика большего. «Удивлен, что он не вышел босиком», «Был уверен, что он поднимет грузовик», — пошутили в комментариях под роликом.

У русских есть суперсилы

пользователь Instagram

Видео с прыгающими с многоэтажки в снег подростками (снято в Магадане в 2011 году) и башкирскими детьми, которые катаются на ватрушках с крыши подземной парковки, — другие легендарные мемы о зимних буднях в России. Как решили в комментариях, примерно так и проходит самый обычный день типичного российского подростка.

Не меньшую популярность снискало видео с прохожей в Ленинградской области, даже не дернувшейся при виде разбившихся прямо перед ней машин. К категории роликов, подходящих под описание «Россия не для новичков», также можно отнести и видео с русскоговорящим лыжником, которого нисколько не смутил пролетевший мимо него в воздухе, подобно торпеде, товарищ.

Впрочем, настоящим символом невозмутимости и стоического подхода к жизни в мемном тренде о русских признали героев ролика, снятого еще в 2013 году в Адыгее. В нем водитель и пассажиры машины влетают в реку, после чего произносят достойный философов диалог. «Плывем», «А куда плывем?», «К берегу, ***», — так реагируют на эксцесс герои ролика.

«И даже не закричали, когда упали, наверняка у них такое каждый день», «Братан реально сказал: "Мы приехали", когда они упали в реку», «Был водитель, стал капитан», — иронизировали над этим видео в сети.

Классическое российское мышление. Ничего страшного не произошло, двигаемся дальше

пользователь Instagram

В комментариях к подобным видео довольно часто можно увидеть крайне старую гифку, на которой мужчина выныривает из воды, пробивая своим телом лед. «Как рождаются русские», — гласит подпись к ней. Еще один распространенный вид комментариев к таким мемам посвящен актуальной политической обстановке. «И они хотят победить эту страну с помощью санкций», «Не знаю, как именно Запад собрался побеждать этих людей», «Теперь я понимаю, почему их боится НАТО», «И Европа хочет с ними сражаться», — пишут зарубежные любители мемов.

Кадр из старой вирусной гифки, в которой мужчина выныривает из воды, пробивая лед, часто публикуют с подписью «Так рождаются русские» Кадр: Pikabu

«Культурный шок»

Хотя юмористические видео о странных реалиях в России регулярно появляются и набирают миллионы просмотров, сам тренд среди иностранцев далеко не новый. Примерно в 2010-е годы в зарубежном сегменте интернета сформировался мем «Нормальный день в России» (A normal day in Russia). Тогда пользователи публиковали ролики и фотографии с вызывающими недоумение и смех ситуациями.

Бабушка в поезде, держащая огнестрельное оружие, детская горка, поставленная прямиком у ямы, плывущий в реке грузовик — все подобное попадало в тренд о безумной жизни в России. В соответствии с главным стереотипом о стране часто в нем мелькали и фотографии россиян с медведями, будь то случайная встреча со зверем или дружеские объятья с дрессированным хищником. А порой публиковали и людей с явными маргинальными наклонностями.

Как бы то ни было, одно из самых крупных сообществ, посвященных мемам о буднях россиян, зародилось на англоязычном портале Reddit в 2013 году и получило одноименное название «Нормальный день в России». «Гифки, видео и фото о вашей повседневной жизни в России и близлежащих территориях. Бонусные баллы, если так не делают в остальном мире», — гласило описание сообщества. В правилах пользователей на смеси английского и русского языков попросили «не быть суками».

«Нормальный день в России» воспевает российскую культуру со всеми ее странностями, уникальными явлениями и моментами, которые заставят вас подумать: «Что это вообще я сейчас увидел?» Но помните, что это сообщество сконцентрировано в первую очередь на развлечении, стереотипы, отраженные здесь, необязательно раскрывают всю ширину и глубину того, каково это — жить в России. Впрочем, эти фото свидетельствуют о культурном шоке, который вы можете испытать, если отправитесь туда Bored Panda интернет-издание

«Молодец, Сергей», — с такой шуточной подписью это фото выложили в сообществе «Нормальный день в России» Фото: NormalDayInRussia / Reddit

Один из модераторов сообщества рассказывал, что среди команды площадки есть в том числе россияне. «Мы пытаемся отойти от негативного контента и осветить реальную обычную жизнь в России, красоту этой страны и людей, которые живут там», — уточнял он. По его словам, администраторы площадки стараются и развлекать подписчиков и в то же время не продвигать негативные стереотипы о России.

Как бы то ни было, шуточный контент в этом разделе все-таки превалировал, и вызывающие оторопь кадры (порой снятые не только в России), опубликованные в нем, регулярно попадали в подборки разных изданий. Не имело значения, насколько безумным и ввергающим в ступор выглядело происходящее на таких снимках — подборки неизменно описывали их как реальное отображение самых обычных будней россиян.

Когда русский выходит из своей квартиры в Москве, он сталкивается со скучной реальностью жизни в России. Впрочем, мы на Западе не можем удержаться от смеха над тем, что у них считается нормальным

Know Your Meme портал о мемах

«Россия — загадочная страна с уникальной культурой. Вот лишь краткий обзор того, как выглядит повседневная жизнь этой восточноевропейской нации», «Сообщество "Нормальный день в России" запечатлевает некоторые из наиболее обычных, будничных событий, происходящих в этой стране каждый день», — с иронией писали разные порталы.

Сообщество «Нормальный день в России» функционирует до сих пор, на него подписано 1,2 миллиона пользователей. Там можно встретить не только фотографии курьезных и экстремальных ситуаций, но и красивые виды российских городов и исторические фото. Например, недавно в этом разделе широко обсуждали подборку фотографий с Россией 90-х годов — их назвали завораживающими и в то же время депрессивными.

Русские мемы на Западе

Случается, что на Западе становятся вирусными мемы не про Россию, а из России. Настоящий бум мемов на русском языке в англоязычном сегменте интернета произошел в 2018 году, а началось все с пользователя из США, который выложил в X популярную в Рунете картинку с женщиной за столом и смотрящим через открытую дверь гигантским белым котом.

«Я смотрю на русские мемы и схожу с ума», — заявил автор поста. Его публикация быстро собрала тысячи репостов и засветилась в том числе в Рунете, благодаря чему в комментариях развернулась целая кампания по просвещению иностранцев о русских мемах. В ход пошли наиболее абсурдные и бессмысленные вариации — например, зарубежным пользователям гордо презентовали фото женской ступни с подписью «нога», глубокомысленное суждение «одна ошибка — и ты ошибся» и легендарный мем «мыш (кродеться)». Иностранцы в ответ признались: мемы не поняли, но было смешно.

Британец создал в X аккаунт для перевода на английский язык русских мемов Скриншот: @RussianMemesLtd

«Похоже, в России есть такой мем: они тегают Илона Маска на фотографиях с максимально тупыми практичными изобретениями и пишут: "Как тебе такое, Илон Маск?". Оказывается, русские лучше всех делают мемы», — вскоре написала пользовательница X из США. Ее пост собрал больше 50 тысяч лайков, и так мир узнал про любимый в то время у россиян мем с главой SpaceX. «А русские реально умеют троллить», «Это воплощение русского юмора», «Кто бы мог подумать, что русские — мастера придумывать мемы?» — оценили ее пост зарубежные пользователи сети. О любимом у россиян меме про Маска также рассказали популярные зарубежные интернет-издания калибра Vice и BuzzFeed.

Примерно в то же время пользователь X из Великобритании с русскими корнями создал в соцсети страницу Russian Memes United, для которой он переводил российские мемы. Тернистый путь во вселенную русских мемов он начал с легендарного «Я твой дом труба шатал», а потом перешел и к более современным вариантам

Интерес иностранных пользователей сети к странным мемам на русском языке с тех пор слегка угас, но отдельные энтузиасты все еще продолжают экспансию российского юмора в зарубежное пространство. В Instagram они создают профили, целиком посвященные переводу на английский язык русских мемов. Одна из таких страниц посвящена преимущественно старым российским мемам вроде «Наталья, морская пехота» или «Я прошла Афганскую войну».

Культовое видео про женщину с «кандибобером», которая желает всем мужчинам пройти Афганскую войну, судя по комментариям, всерьез озадачило зарубежных пользователей соцсети. «Я заинтригован, но растерян», «Как это понимать?» — высказались они. Другие всерьез задумались о смысле слов женщины и предположили, что суть ее послания была в призыве судить людей по делам, а не словам.

А еще один блогер к мемному ликбезу иностранцев подошел практически как к реальным урокам. Фразы из вирусных видео он для наглядности стал наносить на доску транслитом и с переводом. Правда, чаще всего объектом его внимания становятся не сложные и многослойные мемы, а короткие и изобилующие матом ролики.

В одном из таких видео мужчина за компьютером не произносит ничего, кроме слова «сука» и двух нецензурных слов, но делает это так экспрессивно, что ролик набрал больше 30 миллионов просмотров. «Никогда еще я не учил русский язык так быстро», «Я готов поехать в Россию», — гласили комментарии.

При этом многие из иностранцев под такими роликами то ли в шутку, то ли всерьез заверяют, что благодаря мемным видео с матерящимися героями на самом деле стали лучше разбираться в русском языке — пусть и только в одном из его многообразных проявлений.