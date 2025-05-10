В России объяснили отсутствие обеспокоенности ФРГ по поводу подрыва «Северных потоков»

Сенатор Косачев: Вадефуль знает, что Германия сама взорвала «Северные потоки»

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале объяснил отсутствие обеспокоенности нового главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля по поводу подрыва газопроводов «Северный поток».

По его словам, глава ведомства знает, что Германия сама совершила эту диверсию, поэтому он не обозначил этот вопрос, говоря о проблемах безопасности в Балтийском море.

Косачев указал, что министр упомянул ряд проблем, в том числе повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО, действия Военно-морского флота России.

«Но Вадефуль не назвал в этом ряду крупнейшую и, в отличие от предыдущих, совершенно реальную диверсию — подрыв "Северных потоков". Потому что он знает, кто это сделал. Свои. И потому ничуть этим не обеспокоен», — заключил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг причастность России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, у него есть точная информация о том, кто ответственен за подрыв газопроводов. Но называть виновных он не стал.