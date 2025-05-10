Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:49, 10 мая 2025Россия

В России объяснили отсутствие обеспокоенности ФРГ по поводу подрыва «Северных потоков»

Сенатор Косачев: Вадефуль знает, что Германия сама взорвала «Северные потоки»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале объяснил отсутствие обеспокоенности нового главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля по поводу подрыва газопроводов «Северный поток».

По его словам, глава ведомства знает, что Германия сама совершила эту диверсию, поэтому он не обозначил этот вопрос, говоря о проблемах безопасности в Балтийском море.

Косачев указал, что министр упомянул ряд проблем, в том числе повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО, действия Военно-морского флота России.

«Но Вадефуль не назвал в этом ряду крупнейшую и, в отличие от предыдущих, совершенно реальную диверсию — подрыв "Северных потоков". Потому что он знает, кто это сделал. Свои. И потому ничуть этим не обеспокоен», — заключил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг причастность России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, у него есть точная информация о том, кто ответственен за подрыв газопроводов. Но называть виновных он не стал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал слухи о предстоящем выступлении Путина

    Президент Южной Осетии назвал СВО общим с Россией делом

    Папа Римский назвал ИИ одной из важнейших проблем

    Путин пообещал уделить внимание безопасности Южной Осетии

    В России объяснили отсутствие обеспокоенности ФРГ по поводу подрыва «Северных потоков»

    Депутат Рады заявил об отсутствии у Европы денег на поддержку Украины

    Стало известно о планах Путина встретиться с российскими и западными журналистами в Кремле

    В Германии ответили на вопрос о возможных поставках Taurus Украине

    В российском регионе из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

    Подполье отследило активность сухогрузов с непонятным содержимым в порту Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости