Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ложь о нем

Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ложь о его поведении на параде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время шествия военного расчета Белоруссии на параде Победы в Москве на самом деле вставал и поднимал кулак. Об этом заявил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Он напомнил, что в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии.

«Я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — исправился журналист, отметив, что из-за этого стоит принести извинения белорусскому лидеру, поскольку это серьезное дело.

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок оказался возмущен материалом Колесникова о параде Победы на Красной площади, в котором говорится, что Лукашенко «благосклонно кивнул» маршировавшим расчетам соотечественников. Он назвал коллегу тварью и пригрозил «разбить хлебало» при встрече.