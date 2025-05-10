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17:00, 10 мая 2025Интернет и СМИ

Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ложь о нем

Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ложь о его поведении на параде
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время шествия военного расчета Белоруссии на параде Победы в Москве на самом деле вставал и поднимал кулак. Об этом заявил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Он напомнил, что в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии.

«Я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — исправился журналист, отметив, что из-за этого стоит принести извинения белорусскому лидеру, поскольку это серьезное дело.

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок оказался возмущен материалом Колесникова о параде Победы на Красной площади, в котором говорится, что Лукашенко «благосклонно кивнул» маршировавшим расчетам соотечественников. Он назвал коллегу тварью и пригрозил «разбить хлебало» при встрече.

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