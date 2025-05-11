Ушаков назвал условие возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

Ушаков: Переговоры по Украине в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, обсуждения начнут с того момента, на котором остановились в 2022 году. «С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации», — уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле.

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, в конце 2024 года Путин назвал условия переговоров с Украиной. В частности, он говорил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.