В Азии назвали выгодополучателя от конфликта на Украине

SCMP: Конфликт на Украине выгоден Китаю

Конфликт на Украине выгоден Китаю, так как боевые действия дают Пекину возможность активнее продвигать свои интересы в Азии. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остается на территории Украины, а его партнер — Россия — не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов», — указано в сообщении.

Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву не продемонстрировал признаков пересмотра отношений с РФ, что было бы выгодно Западу, желающему, чтобы Китай надавил на Россию в вопросе переговоров по Украине.

Прежде в Индии высказались о предложении президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Утверждается, что Москве необходим «прочный мир», а не краткосрочное перемирие.