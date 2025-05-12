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15:29, 12 мая 2025Мир

Страна Европы заявила об отказе от вступления в НАТО

Канцлер Штокер: Австрия не рассматривает возможность вступления в НАТО
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия не рассматривает возможность вступления в НАТО. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил новый канцлер Кристиан Штокер.

«Вступление в НАТО не рассматривается Австрией», — сказал он.

В 1955 году Австрия согласилась закрепить в своей конституции положение о нейтралитете, чтобы положить конец послевоенной оккупации страны. По данным Euractiv, Австрия, чьи военные расходы в прошлом году составили около 1 процента ВВП, занимает одно из последних мест в Европе по объему инвестиций в оборону.

Ранее стало известно, что одним из условий окончания украинского конфликта, указанных в подготовленном представителями США, Европы и Украины документе, станет отказ Вашингтона от поддержки вступления Украины в НАТО.

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