Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:37, 12 мая 2025Силовые структуры

Колумбийский наемник оказался в международном розыске за службу в ВСУ

Воевавшего за ВСУ наемника из Колумбии заочно приговорили к 14 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Гражданин Колумбии Лайос Осорио Хосе Бернардо объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, колумбиец прибыл на Украину ради заработка в качестве наемника. Там он прошел военную подготовку в тренировочных лагерях и воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих с октября 2023 по февраль 2025 года. В России его заочно приговорили к 14 годам колонии.

Лайос Осорио Хосе Бернардо осужден по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Ранее взятый в плен 25-летний наемник из Австралии Калеб Джон Лист рассказал, как из-за употребления алкоголя оказался в рядах ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия пригрозила России новыми санкциями при одном условии

    Европейские страны ополчились против ЕСПЧ

    В России указали на противоречия в заявлениях Запада об украинском конфликте

    Военный блогер сообщил о повторе ВСУ ошибки России

    Колумбийский наемник оказался в международном розыске за службу в ВСУ

    Врачи извлекли осколки из поясницы пятилетней россиянки после атаки украинского дрона

    Пентагон и Rocket Lab испытают Neutron для доставки грузов

    Глава ФИДЕ отреагировал на запрет шахмат в Афганистане

    Экс-посла Украины в Казахстане заочно осудили в России на шесть лет

    США начали терять популярность в мире по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости