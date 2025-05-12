Колумбийский наемник оказался в международном розыске за службу в ВСУ

Воевавшего за ВСУ наемника из Колумбии заочно приговорили к 14 годам колонии

Гражданин Колумбии Лайос Осорио Хосе Бернардо объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, колумбиец прибыл на Украину ради заработка в качестве наемника. Там он прошел военную подготовку в тренировочных лагерях и воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих с октября 2023 по февраль 2025 года. В России его заочно приговорили к 14 годам колонии.

Лайос Осорио Хосе Бернардо осужден по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Ранее взятый в плен 25-летний наемник из Австралии Калеб Джон Лист рассказал, как из-за употребления алкоголя оказался в рядах ВСУ.