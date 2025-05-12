Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:21, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Популярная телеведущая рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

The Mirror: Телеведущая Нага Манчетти рассказала о борьбе с диагнозом аденомиоз
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dave Benett / Getty Images for Veuve Clicquot

Популярная британская телеведущая Нага Манчетти в эфире шоу на телеканале «Би-би-си» рассказала о борьбе с тяжелой болезнью аденомиозом — разновидностью эндометриоза, которая приводит к утолщению матки и проблемам в работе этого органа. На это обратило внимание издание The Mirror.

По словам Манчетти, она много лет сталкивалась с тяжелыми симптомами во время менструации, но врачи не могли поставить ей диагноз. «Мои симптомы включали в себя ужасную боль, скручивания от этой боли, рвоту, обмороки, колики и очень обильные месячные до такой степени, что я ставила будильник ночью, чтобы заменить средства гигиены, и спала на полу», — рассказала ведущая.

Однако в 2022 году врачи смогли наконец поставить ей диагноз «аденомиоз». Телеведущая отметила, что эта болезнь неизлечима, а терапия возможна с помощью приема гормонов или операции по удалению матки, которую она отказалась делать.

Ранее британский телеведущий Дермот О'Лири рассказал о борьбе с болезненной проблемой со здоровьем в эфире утреннего ток-шоу «Этим утром». Телеведущий отметил, что страдал от боли в области челюсти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Журналистка издания-иноагента рассказала о переставшей общаться с ней родственнице

    По улице в Москве разлился кипяток

    В Европе сообщили о подготовке нового удара по теневому флоту России

    В ФШР прокомментировали запрет шахмат в Афганистане

    Трамп назвал ЕС гадким

    Появилось видео удара ФАБ-3000 по наступающим на курское Теткино ВСУ

    Российского повара заподозрили в связи с террористами

    Капитан сборной Германии по хоккею высказался о возвращении россиян на турниры

    Первая ракетка России вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости