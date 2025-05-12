Популярная телеведущая рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

The Mirror: Телеведущая Нага Манчетти рассказала о борьбе с диагнозом аденомиоз

Популярная британская телеведущая Нага Манчетти в эфире шоу на телеканале «Би-би-си» рассказала о борьбе с тяжелой болезнью аденомиозом — разновидностью эндометриоза, которая приводит к утолщению матки и проблемам в работе этого органа. На это обратило внимание издание The Mirror.

По словам Манчетти, она много лет сталкивалась с тяжелыми симптомами во время менструации, но врачи не могли поставить ей диагноз. «Мои симптомы включали в себя ужасную боль, скручивания от этой боли, рвоту, обмороки, колики и очень обильные месячные до такой степени, что я ставила будильник ночью, чтобы заменить средства гигиены, и спала на полу», — рассказала ведущая.

Однако в 2022 году врачи смогли наконец поставить ей диагноз «аденомиоз». Телеведущая отметила, что эта болезнь неизлечима, а терапия возможна с помощью приема гормонов или операции по удалению матки, которую она отказалась делать.

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