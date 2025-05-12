Проезд по скоростной российской трассе подорожал

На скоростной автодороге М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд

На участке скоростной автодороги М-11 «Нева» подорожал проезд. Новые тарифы опубликованы на сайте Северо-западной концессионной компании (СЗКК).

Повышенные сезонные тарифы будут действовать с 12 мая по 19 октября на отрезке пути с 15-го по 58-й километр — по этой дороге многие москвичи ездят на дачи. Новые цены распространяются на владельцев легковых автомобилей и будут действовать по пятницам и субботам.

Теперь за проезд по участку от МКАД до Зеленограда придется заплатить 800 рублей (вместо 750 рублей), до ЦКАДа — 1200 рублей (вместо 1100 рублей), до Солнечногорска — 1600 рублей (вместо 1400 рублей).

Эта мера нужна, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение по автотрассе. В другие дни тарифы останутся на прежнем уровне, подчеркнули в СЗКК.

Ранее на скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» восстановили скоростной режим после зимы. Теперь на некоторых отрезках пути машинам можно разгоняться до 110 и 130 километров в час.