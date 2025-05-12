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11:18, 12 мая 2025Мир

Раскрыты подробности закрытия генконсульства России в Польше

Посол в Варшаве Андреев: Польша не сообщила о закрытии генконсульства в Кракове
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Польша не сообщила России о своем намерении закрыть генеральное консульство в Кракове. Об этом сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев, его слова передает РИА Новости.

«У российской стороны пока нет официального уведомления», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Краков из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

В ответ на это, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва вскоре «даст адекватный ответ на эти неадекватные шаги».

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