Россиян заверили в отсутствии рисков для обеспечения сахаром

Союзсахар: Риски для обеспечения РФ свекловичным сахаром в 2025 году отсутствуют

Россиян заверили в отсутствии рисков для обеспечения рынков страны и ЕАЭС свекловичным сахаром в 2025 году. Об этом со ссылкой на отечественный Союз сахаропроизводителей (Союзроссахар) сообщает РИА Новости.

О том, что заморозки повредили 12 процентов будущего урожая сахарной свеклы, написали «Известия», по данным которых сильнее всего посевы пострадали в Белгородской, Липецкой и Курской областях.

Указавший на невозможность перебоев с сахаром глава Союзроссахара Андрей Бодин напомнил, что ежегодно часть посевных площадей сахарной свеклы в РФ пересевается, для чего заранее формируется резерв семян. «Семена у аграриев есть, поэтому текущая ситуация не вызывает опасений», — объяснил эксперт, уточнивший, что ожидающегося урожая хватит и для закрытия внутренних потребностей, и для выполнения обязательств по экспорту.