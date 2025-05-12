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03:57, 12 мая 2025Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за фотографию

РИА Новости: Жителя Красноярска оштрафовали за фото с нацистским приветствием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя за публикацию во «ВКонтакте» фотографии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Поводом стал снимок, на котором россиянин изображает нацистское приветствие. На гражданина был составлен протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Мужчину оштрафовали на 1300 рублей.

В свою очередь, сам обвиняемый заявил, что изображенный им жест был доброжелательным и не имел связи с нацизмом. По его словам, на фотографии он «имитировал стебель цветка». Однако суд указал, что мужчина на фото стоит с поднятой вверх под углом правой рукой с распрямленной ладонью, что является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов.

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