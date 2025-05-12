Сообщение о ненастоящих ветеранах на параде Победы оказалось фейком

Данные о ненастоящих ветеранах на параде в Москве оказались недостоверными

Распространившаяся в сети информация о том, что ветераны, принимавшие участие в параде Победы в Москве, ненастоящие, является фейком.

В публикациях утверждалось, что ветеранам с трибун должно быть не меньше 100 лет, если они пошли на фронт в 18. Однако они якобы не выглядят на этот возраст.

На войну не всегда отправлялись в возрасте призыва, в 18 лет. Молодые люди в 15-17 лет могли намеренно менять год рождения в документах. Кроме того, стоит помнить, что ветераны — не только те, кто отправился на фронт в самом начале войны, но и те, кто пополнил ряды армии в период до 1945 года.

Личности ветеранов, которые находились рядом с президентом Владимиром Путиным на центральной трибуне Красной площади, известны. В частности, рядом с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сидел 99-летний ветеран Евгений Знаменский. В 1943 он попал на фронт, под Сталинград. Участвовал в штурме Берлина. Однако на параде было четверо ветеранов старше Евгения Знаменского. Это, например, Иван Мартынушкин, один из первых советских солдат, вошедших в «Освенцим». Хотя по документам указано, что он родился в 1923, на самом деле — в январе 1924 года. Он сознательно пошел на обман, чтобы отправиться на передовую. Хачик Овакимян между тем — самый возрастной из ветеранов, 2 мая он отметил 102 день рождения. Рядом сидела и 102-летняя Розалия Абгарян. Еще один герой, 101-летний Нерес Симоньян, ушел в армию в 1942 году.

В Санкт-Петербурге, например, также проживает более 47 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Один из самых пожилых ветеранов — Аркадий Забежинский, которому недавно исполнилось 103 года. За участие в Сталинградской битве был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Между тем в 2021 году имя самого пожилого участника Великой Отечественной войны из Северной Осетии вписали в Книгу рекордов Гиннесса России. Ветерану Тимофею Марзоеву тогда исполнилось 105 лет.

Информация о том, что присутствовавшие на параде Победы в Москве ветераны ненастоящие, не получила распространения в российских СМИ.

Данные о якобы ненастоящих ветеранах Великой Отечественной войны являются фейком. Имена сидевших рядом с президентом ветеранов, а также их боевые заслуги хорошо известны. Самому возрастному из них 102 года.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».