Страна ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине

Канцлер Австрии Штокер: Вена могла бы стать площадкой для переговоров по Украине

Вена могла бы стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью порталу Euractiv.

«По моему мнению, Вена была и останется подходящим местом для переговоров по международным вопросам. Это также возможно относительно конфликта на Украине», — заявил канцлер.

По данным портала, Штокер «сосредоточился на том, чтобы перенести мирные переговоры по Украине в Вену». В публикации отмечается, что Киев еще не отреагировал на это предложение, так как якобы сомневается в нейтралитете Австрии по отношению к России.

Ранее Штокер заявил, что Австрия не рассматривает возможность вступления в НАТО.