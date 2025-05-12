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15:38, 12 мая 2025Мир

Страна ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине

Канцлер Австрии Штокер: Вена могла бы стать площадкой для переговоров по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Вена могла бы стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью порталу Euractiv.

«По моему мнению, Вена была и останется подходящим местом для переговоров по международным вопросам. Это также возможно относительно конфликта на Украине», — заявил канцлер.

По данным портала, Штокер «сосредоточился на том, чтобы перенести мирные переговоры по Украине в Вену». В публикации отмечается, что Киев еще не отреагировал на это предложение, так как якобы сомневается в нейтралитете Австрии по отношению к России.

Ранее Штокер заявил, что Австрия не рассматривает возможность вступления в НАТО.

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