Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:06, 12 мая 2025Путешествия

Турагент бросила россиянку с детьми в чужой стране без обратных билетов

Турагент «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Freepik

Турагент компании «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране без обратных билетов и отказалась ей помогать. Об этом на своей странице @olga.podolog.kokkshe в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала другая клиентка, пострадавшая от действий турагентства.

Пользовательница сети опубликовала видео, на котором другая россиянка разговаривает с турагентом по имени Кристина Козинская. Сидевшая в холле отеля с детьми женщина заявила, что отправила деньги за весь тур, однако билеты не получила. А из номеров их выселили из-за неоплаты. Не уточняется, в какой именно стране они находились в тот момент.

«Мне сейчас что делать? <...> Сейчас покупайте, чтобы мы улетели. Я вам каждый день звоню, это не отдых!» — заявила туристка Козинской, однако та просто сбросила звонок.

Разместившая ролик пользовательница рассказала, что компания уже обманула немало клиентов. Многие из них обратились в суд. Также в комментариях появилась и сама Козинская, которая пыталась оправдаться за случившееся, но после критики в свой адрес удалила все сообщения.

Ранее российский туроператор изменил условия оплаченной поездки, а когда клиентка от нее отказалась и попросила вернуть деньги, обозвал ее «свихнутой дурой». Уточняется, что россиянка по имени Надежда купила у компании «Планета Сказок» тур по острову Валаам за 27 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

    Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

    На Украине мужчина вышел в поле с конем и был схвачен военкомами

    В загородном доме Цоя произошел пожар

    В России передумали приватизировать известный коньячный завод

    Зеленский утвердил ратификацию сделки по полезным ископаемым с США

    Популярный российский блогер умер на 38-м году жизни

    Раскрыта предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

    Трамп раскрыл нюансы тарифных договоренностей с Китаем

    Известная актриса назвала отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости