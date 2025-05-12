Умер звезда фильма «Друг мой Колька»

Shot: Звезда фильма «Друг мой Колька» Кобозев умер от остановки сердца

Умер актер и звезда фильма режиссера Александра Митты «Друг мой Колька» Александр Кобозев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, накануне днем артист, находящийся в своей квартире в Москве, почувствовал себя плохо, его забрали в больницу. «Однако врачи не сумели спасти Кобозева. Как рассказали нам его родные, он страдал рядом заболеваний», — говорится в сообщении.

Канал уточняет, что причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Александр Кобозев родился в 1945 году в Москве и окончил Институт культуры. Он сыграл роль пионера-двоечника Кольки Снегирева в фильме «Друг мой Колька», проект также стал дебютным для Митты.