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09:01, 13 мая 2025Путешествия

Блогер описал девушек на пляжах Европы словами «не прочь порезвиться с компанией пацанов»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Амстердаме и описал девушек на пляжах европейского города словами «не прочь порезвиться с компанией пацанов». Об этом он рассказал в своем личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в голландской столице множество пляжей, однако вода прохладная, из-за чего купаться не слишком комфортно. Он обратил внимание, что отдыхающие на берегу девушки похожи на россиянок. «Они не такие чопорные, как те же немки, а простые открытые девчонки», — заметил блогер.

Ранее этот же путешественник побывал в столице Норвегии Осло и описал местный пляж фразой «девушки не стесняются». Автор публикации отметил, что в этой европейской стране каждый солнечный день дорогого стоит.

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