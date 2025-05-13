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14:41, 13 мая 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил ультиматум Киева и ЕС опасением обвала фронта

Экс-нардеп Олейник объяснил требования Киева о перемирии опасением обвала фронта
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Олейник

Владимир Олейник. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Украина и Европейский союз (ЕС) выдвинули ультиматум России с требованием о прекращении огня из-за опасений обвала фронта. Требования Киева и Брюсселя о немедленном перемирии объяснил в беседе с изданием «Ридус» бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«В украинской армии катастрофическая нехватка людей. Массовое дезертирство и огромные боевые потери могут привести к обвалу фронта. В таком случае российская армия запросто дойдет до Карпат или до Львова», — приводятся в публикации слова экс-нардепа.

Олейник также отметил, что вероятность заключения перемирия по итогам переговоров в Стамбуле низка, поскольку Украина откажется выполнять требования по демилитаризации и денацификации.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

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