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09:28, 13 мая 2025Спорт

Карлсен впервые станет отцом

Гроссмейстер Карлсен объявил, что впервые станет отцом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил, что скоро впервые станет отцом. Он поделился этой новостью на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-й чемпион мира Карлсен опубликовал несколько снимков супруги. «Моя прекрасная беременная жена», — подписал он кадры.

В декабре 2024 года Карлсена сняли с турнира в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться в ходе встречи. После дисквалификации норвежец выругался на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), признавшись, что крайне устал от организации.

К чемпионату мира по блицу ФИДЕ смягчила дресс-код. «Допускаются небольшие элегантные отклонения, в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком», — объяснил глава организации Аркадий Дворкович.

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