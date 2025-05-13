Карлсен впервые станет отцом

Гроссмейстер Карлсен объявил, что впервые станет отцом

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил, что скоро впервые станет отцом. Он поделился этой новостью на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-й чемпион мира Карлсен опубликовал несколько снимков супруги. «Моя прекрасная беременная жена», — подписал он кадры.

В декабре 2024 года Карлсена сняли с турнира в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться в ходе встречи. После дисквалификации норвежец выругался на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), признавшись, что крайне устал от организации.

К чемпионату мира по блицу ФИДЕ смягчила дресс-код. «Допускаются небольшие элегантные отклонения, в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком», — объяснил глава организации Аркадий Дворкович.