На Украине подсчитали теневой оборот военкоматов

Депутат Рады Микиша: Теневой оборот военкоматов достигает 2 миллиардов евро

Теневой оборот территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Украины может достигать двух миллиардов евро (более 180 миллиардов рублей). Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша в интервью YouTube-каналу «Инсайдер».

«Эксперты оценивают от 0,8 до 2,1 миллиарда евро ежегодно теневой оборот именно с ТЦК», — сообщил он.

Такие суммы военкоматы, по словам парламентария, получают с взяток. ТЦК обозначает определенную сумму тем, кто хочет уклониться от службы.

В начале апреля кабмин Украины предложил законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для ряда студентов. В частности, это касается мужчин старше 25 лет, повторно получающих образование на том же или более низком уровне, а также тех, кто проходит обучение за рубежом.