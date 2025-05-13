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12:02, 13 мая 2025Бывший СССР

На Украине внесли изменения в Бюджетный кодекс ради ресурсной сделки с США

Нардеп Пидласа: Ради сделки с США одобрены изменения в Бюджетный кодекс
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для запуска ресурсной сделки с США. Об этом сообщает нардеп и глава комитета Роксолана Пидласа в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, изменения необходимы для создания инвестиционного фонда восстановления Украины. Она добавила, что взнос Украины будет складываться из половины финансов, полученных после вступления в силу договора от ренты на добычу полезных ископаемых, выдачи новых разрешений на использование ископаемых и реализации государственной продукции по новым договорам.

По ее оценке, Украина внесет в общий Фонд около 3 миллиардов гривен за 5 лет. Теперь вопрос об этих изменениях должен рассмотреть парламент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки по полезным ископаемым с США. Это означает, что соглашение признано Украиной как юридически обязывающее.

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