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18:52, 12 мая 2025Бывший СССР

Зеленский утвердил ратификацию сделки по полезным ископаемым с США

Зеленский подписал закон о ратификации сделки по недрам
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки по полезным ископаемым с США. Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Ратификация предполагает официальное вступление закона в силу. Это означает, что соглашение признано Украиной как юридически обязывающее.

8 мая стало известно, что Верховная Рада Украины поддержала ратификацию сделки по недрам с США. Сообщается, что в поддержку такого решения высказались 338 депутатов.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что из-за сделки по недрам могут пострадать украинские дети. По мнению чиновника, ратифицированное Верховной Радой соглашение предоставляет преференции гражданам других стран.

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