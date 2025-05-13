На Западе предложили Зеленскому два выхода из сложившейся ситуации на Украине

19FortyFive: Украина уже проиграла России, Зеленский должен признать это

Украина уже проиграла России и украинский лидер Владимир Зеленский должен или признать сложившуюся реальность и согласиться на соглашение, или продолжать игнорировать ее, рискуя военным поражением. Об этом написало американское издание 19FortyFive.

«Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение», — указали авторы статьи. Как отмечается, второй вариант обернется для Киева большими человеческими потерями.

Владимир Зеленский не единственный, кто препятствует прекращению конфликта. У него есть и другие советники, которые также играют свою роль в этом процессе, подчеркнули авторы материала.

Ранее в Швейцарии заявили, что каждое поражение Вооруженных сил Украины приближает падение режима Владимира Зеленского. Как отмечалось, в последнее время на Украине усилились политические чистки, санкции и запреты, что является следствием неудач ВСУ на фронте.

В США же ранее заявили, что Запад пытается оттянуть неизбежное поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией.