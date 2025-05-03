Подполковник Дэвис: Запад только оттягивает неизбежное поражение Украины

Запад пытается оттянуть неизбежное поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что поставки западной помощи не только не помогут украинской стороне одержать победу, но и ухудшат ее переговорные позиции, в результате чего она будет вынуждена принять любые условия.

«На данный момент уже невозможно избежать военного поражения Украины. (...) Европа не сможет обеспечить оружие, снаряжение и обучение, это невозможно», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что время для заключения соглашений подходит к концу. В связи с этим властям США придется принять решение, или оно будет принято без их участия, заключил военный эксперт.

Ранее США пригрозили отказаться от роли посредника в урегулировании украинского конфликта в случае отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом.