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06:42, 3 мая 2025Мир

В США заявили о неизбежном поражении Украины

Подполковник Дэвис: Запад только оттягивает неизбежное поражение Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Запад пытается оттянуть неизбежное поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что поставки западной помощи не только не помогут украинской стороне одержать победу, но и ухудшат ее переговорные позиции, в результате чего она будет вынуждена принять любые условия.

«На данный момент уже невозможно избежать военного поражения Украины. (...) Европа не сможет обеспечить оружие, снаряжение и обучение, это невозможно», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что время для заключения соглашений подходит к концу. В связи с этим властям США придется принять решение, или оно будет принято без их участия, заключил военный эксперт.

Ранее США пригрозили отказаться от роли посредника в урегулировании украинского конфликта в случае отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом.

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