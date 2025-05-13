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11:44, 13 мая 2025Моя страна

Победители Всероссийской олимпиады школьников получат дополнительную стипендию

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Победители Всероссийской олимпиады школьников получат дополнительную стипендию от маркетплейса Ozon. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе сервиса.

Компания стала партнером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Маркетплейс будет начислять дополнительную стипендию ученикам 11 классов, которые победили в олимпиаде и в этом году поступят в вуз.

Каждый будущий студент получит за первый год обучения 135 тысяч рублей, а ежемесячный размер стипендии составил 15 тысяч рублей. Выплаты стартуют в октябре текущего года. 

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Школьный этап ВсОШ стартовал в сентябре, а заключительный проходил с марта по апрель в 18 российских регионах России. В нем приняли участие более восьми тысяч школьников. Отмечается, что учащиеся проверяли свои знания по 24 направлениям: социально-гуманитарным, точным и естественным предметам.

Обладателями стипендии от Ozon стали 220 одиннадцатиклассников, которые набрали наибольшее количество баллов. Из них 94 человека из Москвы и 37 — из Московской области, 22 — из Санкт-Петербурга, 17 — из Татарстана, 6 — из Чувашской республики и 4 — из Краснодарского края. В число регионов-лидеров по количеству победителей также вошли Новосибирская и Ростовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Приморский край, Архангельская, Самарская, Свердловская и Кировская области.

В апреле подвели итоги трека «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады.

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