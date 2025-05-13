Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 13 мая 2025Силовые структуры

Призвавшего расправиться с полицейскими и военными россиянина осудили

В Ижевсе суд дал условный срок мужчине, призвавшему убить полицейских и военных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Индустриальный районный суд Ижевска назначил 1,5 года лишения свободы условно жителю, призывавшему к расправе над сотрудниками полиции, военными и представителями органов власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Установлено, что он распространял в интернете сообщения, в которых были призывы экстремистского характера. Подсудимый признал вину.

Ранее сообщалось, что в Красноярске осудят местного жителя за оправдание терроризма после его комментариев в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    Трамп исключил Израиль из переговоров по Ближнему Востоку

    Отец бросился спасать сына из океана и утонул вместе с ним

    В Германии заявили о невозможности ЕС согласовать жесткие санкции против России

    Анна Семенович показала лицо с гематомами и отеками

    Первая ракетка России показала восстановление после матчей

    Призвавшего расправиться с полицейскими и военными россиянина осудили

    Представитель одной из самых опасных профессий в мире рассказал о работе посреди океана

    У Зеленского придумали новое условие по встрече в Стамбуле

    Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости