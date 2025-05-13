Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 13 мая 2025Забота о себе

Раскрыта единственная доказанная наукой привычка для замедления старения

Эксперт Тополь посоветовал заниматься физическими упражнениями для долголетия
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ridhwan Nordin / Unsplash

Эксперт по долголетию Эрик Тополь заявил, что существует единственная доказанная наукой привычка для замедления старения. Ее специалист раскрыл в беседе с изданием El Español.

Тополь посоветовал регулярно заниматься спортом. «Физические нагрузки не только позволяют держать себя в форме, но и сокращают так называемые биологические часы, что приводит к замедлению процессов, заставляющих нас стареть изнутри», ─ пояснил он.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Что же касается частоты тренировок, по словам специалиста, умеренная физическая активность должна присутствовать как минимум пять раз в неделю по 30 минут. В результате у человека не только увеличится мышечная масса и уменьшится количество жира, но и начнется регенерация всего организма.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал о напитках, которые пьют долгожители. По его словам, такие люди отдают предпочтение вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Эрдоган сообщил, что будет рад принять делегации России и Украины

    Популярную стримершу атаковали в прямом эфире

    Сильный лесной пожар в Амурской области подобрался вплотную к трассе

    Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить членства Украины в НАТО

    «Учительнице года» дали пожизненный срок за секс с 12-летним учеником

    Раскрыта единственная доказанная наукой привычка для замедления старения

    Китайская орбитальная станция получит новые модули

    Украинец открыл огонь по сотруднику ТЦК из-за проверки документов

    В заливе Тихого океана произошло землетрясение

    Российские бойцы ликвидировали женский расчет БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости