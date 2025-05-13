Раскрыта единственная доказанная наукой привычка для замедления старения

Эксперт Тополь посоветовал заниматься физическими упражнениями для долголетия

Эксперт по долголетию Эрик Тополь заявил, что существует единственная доказанная наукой привычка для замедления старения. Ее специалист раскрыл в беседе с изданием El Español.

Тополь посоветовал регулярно заниматься спортом. «Физические нагрузки не только позволяют держать себя в форме, но и сокращают так называемые биологические часы, что приводит к замедлению процессов, заставляющих нас стареть изнутри», ─ пояснил он.

Что же касается частоты тренировок, по словам специалиста, умеренная физическая активность должна присутствовать как минимум пять раз в неделю по 30 минут. В результате у человека не только увеличится мышечная масса и уменьшится количество жира, но и начнется регенерация всего организма.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал о напитках, которые пьют долгожители. По его словам, такие люди отдают предпочтение вину.