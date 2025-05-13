Российскую учительницу отправили в колонию за приставания к четверокласснику

Суд приговорил к девяти годам колонии общего режима 27-летнюю бывшую учительницу из Токсово, которую около года назад задержали за приставания к 11-летнему школьнику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой объединенную пресс-службу судов Ленинградской области.
Женщина обвинялась в насильственных действиях сексуального характера. Она не сможет заниматься преподавательской деятельностью один год.
Как сообщалось ранее, педагог оставляла четвероклассника после уроков в кабинете и приставала к нему. В личной переписке они обменивались интимными фотографиями.
Чат заметили родители мальчика и обратились в полицию.