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18:27, 13 мая 2025Силовые структуры

Российскую учительницу отправили в колонию за приставания к четверокласснику

Учительница из Токсово получила 9 лет за приставания к 11-летнему школьнику
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд приговорил к девяти годам колонии общего режима 27-летнюю бывшую учительницу из Токсово, которую около года назад задержали за приставания к 11-летнему школьнику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой объединенную пресс-службу судов Ленинградской области.

Женщина обвинялась в насильственных действиях сексуального характера. Она не сможет заниматься преподавательской деятельностью один год.

Как сообщалось ранее, педагог оставляла четвероклассника после уроков в кабинете и приставала к нему. В личной переписке они обменивались интимными фотографиями.

Чат заметили родители мальчика и обратились в полицию.

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