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13:49, 13 мая 2025Силовые структуры

СК возбудил дело в отношении двух заманивших в сауну школьников россиян

Двое екатеринбуржцев затащили в сауну школьников для съемок и попали под статью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух екатеринбуржцев, которые пригласили 11-летнего школьника и его друзей в сауну расслабиться и якобы для того, чтобы подписать там контракты с модельным агентством. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник в силовой среде.

По словам источника, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Он предположил, что, вероятно, дело возбудили только в отношении одного подозреваемого.

По информации агентства, родители пострадавших рассказали, что фигуранты несколько месяцев обрабатывали детей и уговаривали их сняться голыми для модельного агентства.

Само ЧП произошло 10 мая. В тот день двое мужчин угощали 11-летнего мальчика и его друзей бургерами в Burger King и предлагали подписать контракт с модельным агентством, а потом позвали их в сауну, где предлагали пиво. Администратору сауны они представились тренерами и таким образом объяснили, почему они идут в сауну вместе с детьми. В результате туда были вызваны правоохранители.

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