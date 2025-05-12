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16:53, 12 мая 2025Силовые структуры

Мужчины заманили российских школьников в сауну под видом подписания модельных контрактов

В Екатеринбурге задержали 2 мужчин, предложивших школьникам расслабиться в сауне
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, пригласивших 11-летнего школьника и его друзей в сауну расслабиться и якобы подписать там контракты с модельным агентством. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Зарину Адыеву.

По данным издания, адвокат рассказала, что ЧП произошло 10 мая. Фигуранты угощали мальчиков бургерами в Burger King и предлагали подписать контракт с модельным агентством, а потом позвали их в сауну, где предлагали пиво. В результате туда были вызваны правоохранители. Они доставили мужчин в отдел. Адыева отметила, что при задержании в телефоне одного из них были обнаружены фотографии других обнаженных мальчиков. По ее словам, после опроса у полицейских злоумышленников отпустили. Адвокат заявила, что, несмотря на это, с ее помощью отец пострадавшего школьника написал обращение в Следственный комитет России.

По ее словам, подозреваемые представились администратору сауны тренерами и таким образом объяснили, почему они идут в сауну вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что в чувашском селе Абызово учитель домогался семиклассницы и восьмиклассницы.

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