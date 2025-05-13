Уиткофф заявил о невозможности мира на Украине без согласия Путина

Уиткофф: Без согласия Путина мирное урегулирование на Украине невозможно

Без согласия президента России Владимира Путина мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News.

«Я разговаривал с президентом Путиным. Нет никакой сделки без подписи президента Путина. Он лидер Российской Федерации», — сказал он.

Спецпосланник отметил, что некоторые выступают против идеи диалога с Путиным в рамках украинского урегулирования, однако он не понимает эту логику. По словам Уиткоффа, говорить необходимо с любыми заинтересованными сторонами в конфликте.

Ранее Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. В противном случае Вашингтон выйдет из процесса урегулирования конфликта на Украине.