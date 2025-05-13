Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 13 мая 2025Мир

Уиткофф заявил о невозможности мира на Украине без согласия Путина

Уиткофф: Без согласия Путина мирное урегулирование на Украине невозможно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Без согласия президента России Владимира Путина мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News.

«Я разговаривал с президентом Путиным. Нет никакой сделки без подписи президента Путина. Он лидер Российской Федерации», — сказал он.

Спецпосланник отметил, что некоторые выступают против идеи диалога с Путиным в рамках украинского урегулирования, однако он не понимает эту логику. По словам Уиткоффа, говорить необходимо с любыми заинтересованными сторонами в конфликте.

Ранее Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. В противном случае Вашингтон выйдет из процесса урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    14 медсестер одной больницы забеременели в одно и то же время

    Samsung представила ультратонкий смартфон

    Дело о превышении полномочий возбудили на главу минпромторга российского региона

    Блогер описал девушек на пляжах Европы словами «не прочь порезвиться с компанией пацанов»

    Момент обнаружения Росгвардией 70 килограммов взрывчатки в лесополосе ЛНР попал на видео

    В планах Зеленского на мирные переговоры увидели ловушку для Трампа

    Внешний долг России упал до 18-летнего минимума

    Уиткофф заявил о невозможности мира на Украине без согласия Путина

    Попытку прорыва ВСУ в Курскую область перед Днем Победы показали на карте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости