В Госдепе занялись поисками повара для охраны посольства США в Киеве

Госдеп ищет подрядчика, чтобы кормить охрану посольства США в Киеве

Госдеп США ищет компанию, которая будет готовить еду для морских пехотинцев, охраняющих посольство Соединенных Штатов в Киеве. Одно из главных требований к подрядчику — работники не должны находиться на рабочем месте под действием наркотиков, пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

Отмечается, что целью контракта является получение услуг в сфере приготовления пищи для служащих морской пехоты, охраняющих посольство США, «в месте проживания пехоты по адресу: улица Игоря Сикорского, 4». В документах указано, что до 21 мая текущего года ведомство ждет откликов от компаний, чтобы выбрать подходящую.

Подрядчик не должен позволять сотрудникам во время исполнения служебных обязанностей хранить, продавать, употреблять или находиться под воздействием наркотиков. Шеф-повар также будет отвечать за составление меню, хранение продуктов и чистоту кухни и обеденных зон.

Ранее посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни. В марте этого года в Киеве у посольства США прошла акция протеста «Америка, проснись!». В акции приняли участие несколько десятков человек.

В конце прошлого года на Украине был разоблачен международный канал контрабанды наркотиков. Задокументирована пересылка почти 100 международных посылок из Штатов с запрещенными веществами