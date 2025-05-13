Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 13 мая 2025Мир

В Госдепе занялись поисками повара для охраны посольства США в Киеве

Госдеп ищет подрядчика, чтобы кормить охрану посольства США в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look Global Look Press

Госдеп США ищет компанию, которая будет готовить еду для морских пехотинцев, охраняющих посольство Соединенных Штатов в Киеве. Одно из главных требований к подрядчику — работники не должны находиться на рабочем месте под действием наркотиков, пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

Отмечается, что целью контракта является получение услуг в сфере приготовления пищи для служащих морской пехоты, охраняющих посольство США, «в месте проживания пехоты по адресу: улица Игоря Сикорского, 4». В документах указано, что до 21 мая текущего года ведомство ждет откликов от компаний, чтобы выбрать подходящую.

Подрядчик не должен позволять сотрудникам во время исполнения служебных обязанностей хранить, продавать, употреблять или находиться под воздействием наркотиков. Шеф-повар также будет отвечать за составление меню, хранение продуктов и чистоту кухни и обеденных зон.

Ранее посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни. В марте этого года в Киеве у посольства США прошла акция протеста «Америка, проснись!». В акции приняли участие несколько десятков человек.

В конце прошлого года на Украине был разоблачен международный канал контрабанды наркотиков. Задокументирована пересылка почти 100 международных посылок из Штатов с запрещенными веществами

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военная операция в Ливии завершилась. Столкновения начались после убийства главы службы безопасности при Президентском совете

    Марочко рассказал об успехах ВС России на сватовско-кременском участке

    Мадуро осудил попытки стран Европы оказать давление на Россию

    Уиткофф раскрыл темы переговоров России и Украины

    Скопление наемников ВСУ заметили у Красноармейска

    Уиткофф рассказал об ультиматуме Трампа России и Украине

    Военблогеры заявили о сложной ситуации с ВСУ в районе курского Теткино

    Администрация Трампа оставила украинцев без препаратов от одной смертельной болезни

    Женщины перечислили выдающие хороших любовников неочевидные признаки

    Предотвращена воздушная атака ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости