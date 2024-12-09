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13:49, 9 декабря 2024Бывший СССР

На Украине нашли американский каннабис

На Украине раскрыли преступную группу, торговавшую наркотиками из США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине разоблачен международный канал контрабанды наркотиков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

В состав преступной группировки входили пятеро жителей Кременчуга, включая организатора, а также трое их сообщников из Киева. По данным следствия, подозреваемые наладили канал поставки наркотических средств и психотропных веществ из США в Украину через международные почтовые отправления. Наркотики поступали в Киев, где в арендованном помещении их фасовали. Далее «товар» отправляли в и другие города Украины для продажи.

Задокументирована пересылка почти 100 международных посылок с запрещенными веществами. Во время обысков правоохранители изъяли более 20 килограмм каннабиса, оборудование для выращивания и фасовки наркотиков, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи. Также было изъято более 260 тысяч долларов США и почти 400 тысяч евро.

Ранее пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Мусиец рассказал, что руководство бригад украинской армии продает наркотики своим солдатам прямо на позициях. По его словам, подобную торговлю практиковал заместитель командира 58-й бригады ВСУ и мобилизованный заключенный, занимавшийся в тюрьме сбором денег на содержание криминальных авторитетов.

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