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14:09, 13 мая 2025Экономика

В крупной азиатской стране рассказали о возможности расплачиваться картами «Мир»

Россияне теперь могут расплачиваться картами «Мир» в Иране
Дмитрий Воронин

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Россияне теперь могут расплачиваться картами «Мир» в Иране. Об этом со ссылкой на Центробанк этой крупной азиатской страны сообщает ТАСС.

Как стало известно по итогам церемонии завершения второго этапа интеграции платежных систем «Мир» и Shetab, путешественники из РФ получили возможность производить расчеты на иранских терминалах картами с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay. Отмечается, что главные туристические центры республики «были в первую очередь оснащены этой технологией».

О том, что Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией национальных платежных систем, глава ЦБ Ирана Реза Фарзин заявил в июле прошлого года. Уточнялось, что соединяться «Мир» и Shetab будут в три этапа — первые два предполагают возможность снимать наличные с иранских карт в РФ и расплачиваться российскими в Иране, а по итогам третьего иранцы смогут расплачиваться картами Shetab на территории России.

Первый этап был завершен в ноябре 2024 года. Запустить использование российских карт в Иране первоначально планировалось после 20 марта.

Карта «Мир» также действует еще в 13 странах. В некоторых из них платежная система работает с ограничениями. С рядом государств о ее внедрении в настоящее время ведется диалог.

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