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13:12, 13 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

В Краснодаре осудили восемь человек за организацию занятия проституцией
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили восемь человек за организацию занятия проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, в период с августа 2019 года по декабрь 2022 года они работали в салоне «Нирвана», в котором оказывались услуги интимного характера за плату. Муж был руководителем и выполнял организационные функции. Его жена являлась администратором салона, а девушки сотрудницами.

Они признаны виновными в организации занятия проституцией, а четыре девушки виновными в вовлечении в проституцию.

Суд приговорил к срокам от 1,5 года условно до двух лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили десять сутенеров.

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