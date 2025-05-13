В российском регионе осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

В Краснодаре осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

В Краснодаре осудили восемь человек за организацию занятия проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, в период с августа 2019 года по декабрь 2022 года они работали в салоне «Нирвана», в котором оказывались услуги интимного характера за плату. Муж был руководителем и выполнял организационные функции. Его жена являлась администратором салона, а девушки сотрудницами.

Они признаны виновными в организации занятия проституцией, а четыре девушки виновными в вовлечении в проституцию.

Суд приговорил к срокам от 1,5 года условно до двух лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили десять сутенеров.