56-летняя телеведущая опубликовала обращение и встревожила пользователей сети

Известная американская телеведущая и шеф-повар Рэйчел Рэй выложила обращение к поклонникам. Ее видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), встревожило пользователей сети.

В ролике 56-летняя ведущая поздравила женщин с Днем матери. Многие пользователи заметили, что Рэй выглядит вялой и говорит с заметным заиканием.

Поклонники были обеспокоены состоянием телеведущей, о чем написали в комментариях под постом. «Рэйчел, ты в порядке? Ты выглядишь плохо», «Что с ней случилось?», «Я даже не узнал ее», — высказались они.

Другие участники обсуждения встали на защиту телеведущей, напомнив, что ранее она уже жаловалась на проблемы со здоровьем. «Ребята, ее личные проблемы — общеизвестный факт. Здоровье — это дар, поэтому давайте будем добры к ней или помолчим. Мы никогда не знаем, через что приходится проходить людям», — отметил один из них.

Ранее сообщалось, что российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава разместила видео, напугавшее ее поклонников. Пользователей сети, посмотревших ролик, взволновал внешний вид артистки.