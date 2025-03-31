Екатерина Варнава напугала фанатов внешностью на видео в халате

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов внешностью на видео в шелковом халате. Соответствующие видео и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

Сначала 40-летняя знаменитость позировала перед камерой в домашнем комплекте, состоящем из топа, шортов и халата. При этом в руках она держала ручной моющий пылесос, а в качестве обуви надела босоножки на высоких каблуках. «Как я могла бы выглядеть дома», — подписала она.

Затем звезда предстала в черных свободных штанах, клетчатой рубашке, бейсболке и тапках. «Но выбираю так», — заключила Варнава.

Поклонников взволновал внешний вид телеведущей, о чем они написали в комментариях под постом. «Кто-нибудь скажите ей, что некрасиво худеть до такой степени...», «Где та сексуальная Варнава, на которую я смотрела в первых сериях камеди», «Обожаю Катю, но срочно нужно обратиться за помощью, больно смотреть на нее», «Ну была ж красоткой, зачем так», — написали они.

Ранее в марте Екатерина Варнава неприличным жестом ответила на критику худобы. Актриса станцевала перед камерой в коричневом топе, заправленном в голубые расклешенные джинсы. При этом артистка показала на камеру средний палец.