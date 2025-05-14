Бывшая стюардесса роскошной яхты рассказала о диких оргиях богатых пассажиров

Бывшая стюардесса рассказала, почему уволилась с роскошной яхты. Особенности работы с богатыми пассажирами она раскрыла в интервью The Sun.

Сара призналась, что устроилась работать на яхту ради денег, но даже хорошие заработки не заставили ее смириться с дикими запросами клиентов. По ее словам, например, те часто вызывали на борт эскортниц. Стюардессам приходилось искать в портах идеальных кандидаток по запросам состоятельных мужчин.

Сара также рассказала, что пассажиры устраивали на палубе оргии и ролевые игры, часто под воздействием наркотиков. Так, одной эскортнице приходилось играть роль матери заказчика. Он был одет в подгузник, сосал соску и просил кормить его молоком. Другой пассажир заставил проститутку пороть его.

Помимо эскортниц, богатые мужчины брали на борт жен и любовниц. Сара рассказала, что однажды пассажир пригласил на яхту и жену, и любовницу. В тот рейс капитан запретил всем сотрудникам-мужчинам прикасаться к его любовнице. При этом домогаться жены было разрешено.

Сара пожаловалась на то, что работа на яхте была унизительной и изнурительной. Она вспомнила, что ей приходилось выкидывать из кают пассажиров использованные презервативы и мыть их секс-игрушки. В конце концов она решила уволиться и устроилась обычной официанткой.

Ранее сообщалось, что другая стюардесса анонимно раскрыла недостатки работы на суперъяхтах. По ее словам, девушки, работающие на суперъяхтах, почти всегда сталкиваются с домогательствами и со стороны гостей, и со стороны других членов команды.

