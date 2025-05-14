Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:06, 14 мая 2025Из жизни

Бывшая стюардесса роскошной яхты рассказала о диких оргиях богатых пассажиров

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Бывшая стюардесса рассказала, почему уволилась с роскошной яхты. Особенности работы с богатыми пассажирами она раскрыла в интервью The Sun.

Сара призналась, что устроилась работать на яхту ради денег, но даже хорошие заработки не заставили ее смириться с дикими запросами клиентов. По ее словам, например, те часто вызывали на борт эскортниц. Стюардессам приходилось искать в портах идеальных кандидаток по запросам состоятельных мужчин.

Сара также рассказала, что пассажиры устраивали на палубе оргии и ролевые игры, часто под воздействием наркотиков. Так, одной эскортнице приходилось играть роль матери заказчика. Он был одет в подгузник, сосал соску и просил кормить его молоком. Другой пассажир заставил проститутку пороть его.

Материалы по теме:
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021
«Я словно оказался в сказке». Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
«Я словно оказался в сказке».Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
14 мая 2021

Помимо эскортниц, богатые мужчины брали на борт жен и любовниц. Сара рассказала, что однажды пассажир пригласил на яхту и жену, и любовницу. В тот рейс капитан запретил всем сотрудникам-мужчинам прикасаться к его любовнице. При этом домогаться жены было разрешено.

Сара пожаловалась на то, что работа на яхте была унизительной и изнурительной. Она вспомнила, что ей приходилось выкидывать из кают пассажиров использованные презервативы и мыть их секс-игрушки. В конце концов она решила уволиться и устроилась обычной официанткой.

Ранее сообщалось, что другая стюардесса анонимно раскрыла недостатки работы на суперъяхтах. По ее словам, девушки, работающие на суперъяхтах, почти всегда сталкиваются с домогательствами и со стороны гостей, и со стороны других членов команды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Российские войска зачистили от ВСУ район в ДНР

    Раскрыты причины боли при метеоризме

    Раскрыты подробности согласования 17-го пакета санкций против России

    Глава Минобороны Германии резко высказался о России

    Замаскированные под российских военных бойцы ВСУ пытались прорваться в Курскую область

    Изъятый у россиянина противотанковый гранатомет и ящик с гранатами попали на видео

    Беспилотные автомобили в России смогут обзавестись собственными дорожными знаками

    В Госдуме высказались об изъятии новых запрещенных к содержанию в России животных

    Производство алкоголя в России обрушилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости