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14:54, 14 мая 2025Бывший СССР

Двое украинских мобилизованных сбежали во время ДТП

Двое мобилизованных скрылись во время ДТП при участии автобуса ТЦК
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Київ Оперативний»

Во время ДТП при участии автобуса территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сбежали двое мобилизованных. Видео с места аварии публикует Telegram-канал «Киев Оперативный».

«Бусик (автобус — прим. «Ленты.ру»), который попал в аварию, — перевозил мобилизованных. После ДТП из бусика выбежали двое в наручниках», — сказано в публикации.

Сообщается, что один из мужчин вскоре вернулся, другому удалось скрыться. По информации канала, для поисков второго мобилизованного был введен план «перехват», однако его местонахождение неизвестно.

Ранее украинец открыл огонь по сотруднику ТЦК. Происшествие произошло во время проверки военно-учетных документов.

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