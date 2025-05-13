Украинец открыл огонь по сотруднику ТЦК из-за проверки документов

Житель Никополя выстрелил в сотрудника ТЦК при проверке документов

Житель города Никополь Днепропетровской области открыл огонь по сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) после вспыхнувшего конфликта между ними. Об этом заявила в Telegram-канале Национальная полиция Украины, передает РИА Новости.

«Во время проверки военно-учетных документов мужчина произвел выстрел из пистолета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции», — говорится в сообщении.

Полицейскими было установлено, 10 мая что 34-летний мужчина поругался с военкомами, после этого он достал оружие, выстрелил в одного из сотрудников и скрылся с места случившегося. Впоследствии его нашли и задержали, у злоумышленника забрали оружие с патронами.

Ранее стало известно о массовой мобилизации непригодных по возрасту и здоровью мужчин на Украине. От действий военкомов их не спасает даже наличие отсрочки.