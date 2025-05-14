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13:25, 14 мая 2025Культура

Экс-солистка «Серебра» задолжала налоговой почти два миллиона рублей

Shot: Экс-солистка «Серебра» Темникова задолжала ФНС более 1,7 миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 1 миллион 720 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что если задолженность не будет оплачена, то артистке могут заблокировать счета.

По информации источника, ранее из-за неуплаты по кредитам было арестовано имущество мужа певицы, бизнесмена Дмитрия Сергеева. «Но позже выяснилось, что у должника ничего нет, и в начале апреля этого года исполнительное производство закрыли», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент супруг артистки «должен около 800 тысяч рублей».

Ранее сообщалось, что рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, задолжал ФНС 34 тысячи рублей.

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