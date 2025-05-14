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17:34, 14 мая 2025Мир

Лавров назвал главную причину публикации выводов по крушению малайзийского Boeing

Лавров: Выводы по крушению МН17 выпущены для омрачения визита премьера Малайзии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kooren / File Photo / Reuters

Выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета «Боинг-777-200» Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, опубликованы специально для омрачения визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ. Главную причину публикации доклада назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте. Они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно», — добавил министр.

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