Лавров назвал главную причину публикации выводов по крушению малайзийского Boeing

Лавров: Выводы по крушению МН17 выпущены для омрачения визита премьера Малайзии

Выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета «Боинг-777-200» Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, опубликованы специально для омрачения визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ. Главную причину публикации доклада назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте. Они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно», — добавил министр.