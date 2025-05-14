Назван ключевой фактор восстановления после приема антибиотиков

Nature: Восстановление микрофлоры после антибиотиков зависит от рациона питания

После курса антибиотиков кишечник может долго приходить в норму — лекарства уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии. Ученые из Чикагского университета выяснили, что восстановление микрофлоры во многом зависит от питания. Исследование опубликовано в журнале Nature.

«Микрофлора кишечника похожа на лес: после пожара нужно время и подходящие условия, чтобы она восстановилась», — объясняет профессор Юджин Чанг. По его словам, типичная западная диета — с большим количеством жира и почти без клетчатки — мешает полезным микробам вернуться. Даже пересадка микрофлоры не помогает, если не изменить питание.

В эксперименте ученые сравнили две группы мышей: одни питались жирной едой, другие ели пищу, богатую клетчаткой. После антибиотиков и пересадки микрофлоры восстановление прошло успешно только у тех, кто ел растительную пищу.

Более того, неправильный рацион делал кишечник уязвимым — например, повышался риск заражения сальмонеллой. «Какие бы хорошие микробы мы ни добавляли, на фоне плохого питания они просто не приживаются», — говорит соавтор Меган Кеннеди.

Исследователи утверждают, что питание может стать частью восстановления после антибиотиков или серьезных процедур вроде химиотерапии.