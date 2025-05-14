Опровержение информации

Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 13 декабря 2024 года по делу № 2-10258/2024 частично удовлетворен иск Зубарева Игоря Дмитриевича к ООО «Лента.Ру».

Резолютивная часть решения суда:

РЕШИЛ:

Исковые требования Зубарева Игоря Дмитриевича к ООО «Лента.Ру» о защите чести и достоинства удовлетворить частично.

Признать не соответствующими действительности следующие сведения, опубликованные в статье в статье «Люди должны узнать мою историю» Бывшая супруга предпринимателя Михаила Минасяна о рейдерском захвате рыбного бизнеса», B сети Интернет На ресурсе <>> по адресу: https://lenta.ru/articles/2024/04/11/dolzhny/:

а) «Как в настоящее время стало очевидно, он вступил в сговор с сенатором Зубаревым о продаже ему только своего пакета акций по максимально возможной для него цене. На сегодня достаточно доказательств того, что сговор предусматривал отказ от выплат Минасяну за вывод общества из кризиса по договору антикризисного управления, проведения расчетов со мной за недвижимость, проведения внутрикорпоративных расчетов, по которым необходимо было вернуть задолженность перед компаниями Михаила. Сговор предусматривал и понуждение Николая уступить его пакет акций безвозмездно или по минимально возможной цене. Сговор реализуется с 2019 года.

б). «В конце июля Михаила доставили в ресторан рядом со зданием Совета Федерации, где они со Здраевским провели переговоры с Зубаревым о возможности продажи ему сразу 100 процентов акций во время переговоров он уведомил, что покупает акции по установленной им заниженной цене и на следующих условиях: 57 процентов он платит Здраевскому без каких-либо изъятий, а Николаю он заплатит 43 процента суммы, при этом все обязательства по задолженностям общества и ненужным ему активам будут возмещаться только из доли Николая.

«... сенатор Зубарев просто обманул моего бывшего супруга, и через него, меня. С осени 2019 года начались активные действия по понуждению Николая отдать свои акции.

в). <<Всего Здраевский нанес ущерб обществу более чем на 140 миллионов рублей, но странным образом сенатор Зубарев и его команда не имеют к нему никаких претензий ни в этом вопросе, ни в остальных делах. Это лишь усиливает опасения, что сенатор Зубарев и Здраевский находились и находятся в сговоре...»

г). «Можете подробнее раскрыть детали этой, по вашему мнению, мошеннической схемы?

Да, конечно. Для этого нужно отметить, что изначально действия по захвату нашего имущества носили довольно сомнительный характер с точки зрения законности и сопровождались неоднократным обманом и государства, и нас сенатором Зубаревым и его командой. Так, например, акции Здраевского были приобретены у него в нарушение антимонопольного законодательства.

Обязать ООО «Лента.ру» (ОГРН 1097746111473, ИНН 7725665118) опуликовать на сайте ресурса lenta-ru» по адресу: https://lenta.ru/ опровержение путём опубликования резолютивной части судебного решения по настоящему иску.

В остальной части исковых требований отказать.

