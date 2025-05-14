Украинский пленный заявил о попытках ВСУ уничтожить его минометом и FPV-дроном

Украинец, взятый в плен бойцами 83-й бригады Воздушно Десантных войск в составе группировки войск «Север», рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались его уничтожить. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленный рассказал о попытках ВСУ его уничтожить и подчеркнул, что украинские солдаты хотели использовать против него миномет и FPV-дрон. Он уточнил, что это произошло, когда его взяли в плен и и выводили с передовой российские военные.

«По нам сперва сработала FPV-шечка наша (ВСУ — прим. «Ленты.ру»)... А потом второй подарочек, чуть дальше уже перебегали через открытую местность, прилетела мина и немного с собой подарочек дала — осколок в руку дала с собой в дорогу», — заявил он.

Ранее украинский пленный Станислав Кучерявый рассказал, что элитный 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» бросил в штурм психически больную женщину, чтобы избавиться от нее. По его словам, в лагере подготовки все издевались над этой женщиной, обзывали ее и били.