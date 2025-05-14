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14:55, 14 мая 2025Моя страна

Похожее на дракона судно построили в России

В Астраханской области построили судно, похожее на дракона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Симаков / ТАСС

В Астраханской области построили и спустили на воду самоходный фрезерный земснаряд «Николай Гричановский», похожий на дракона, и судно обеспечения проекта FPW1 «Берилл». Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский.

Он отметил, что «Николай Гричановский» обладает уникальными характеристиками — он является самым мощным представителем своего класса среди отечественных технических судов. Его будут использовать для выполнения дноуглубительных работ путем извлечения грунта с помощью фрезы и грунтового насоса.

«Берилл» задействуют для проведения морских операций, а также для совместной эксплуатации с фрезерными земснарядами проекта FPDG3 на Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Ранее сообщалось, что новый танкер-химовоз «Азимут-1» построили в Астраханской области. Гигантский танкер смешанного плавания «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Судно может использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ, включая те, которые требуют подогрева до температуры 60 градусов.

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